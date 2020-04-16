Бишкек, , 11:32 — REGNUM За минувшие сутки в Киргизии заражение коронавирусной инфекцией диагностировали еще у 17 человек, в том числе у пяти медицинских работников. Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, новые случаи инфекции выявлены в Нарынской области — 11 человек, в киргизской столице — пять человек и в Ошской области — один человек.

Таким образом, в целом по республике за всё время зафиксировано 466 случаев заражения коронавирусом. Среди заразившихся 104 медика. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек, 91 человек выздоровел.