Южно-Сахалинск, , 10:51 — REGNUM На заседании регионального рыбохозяйственного совета в Южно-Сахалинске 16 апреля обсудили проблему привлечения сезонных работников, в частности в рыбной отрасли.

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Зампред правительства Сахалина Антон Зайцев сказал, что съезжающиеся на путину работники с материка стали настоящей проблемой для властей региона. В основном именно они находятся в обсерваторах острова.

Тут же Зайцев напомнил, что несколько приезжих в первый же день нарушили условия самоизоляции. Позже выяснилось, что у них букет уголовных статей и судимости, а один и вовсе находился в федеральном розыске.

Антона Зайцева поддержал его коллега, зампредседателя правительства Сергей Наумов, который мимоходом заскочил на совещание.

Он призвал брать рыбаков на путину из числа сахалинцев и курильчан.

«Ладно бы ещё привлекали академиков. Но это совсем другой контингент. Нарушают условия обсервации. Есть ли смысл собирать вот так мусор по всей стране?» — цитирует Наумова АСТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске по дороге в обсерватор в автобусе трое вахтовиков проявили агрессию, пытались открыть двери. Как выяснилось, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Приехавшие полицейские увезли их в наручниках в отдел.