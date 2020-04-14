Южно-Сахалинск, , 05:33 — REGNUM На Сахалине полиция выявила десять человек, нарушивших правила самоизоляции по прибытию в регион, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Граждане приехали на Сахалин по приглашению одного из рыбопромышленников, который заверил Роспотребнадзор, что отправит их на самоизоляцию.

При этом в ходе проверки было установлено, что пять прибывших и ещё пять контактировавших с ними находились в одном помещении. Ещё пять работников находились по другому адресу.

«Полиция при проверке прибывших обнаружила среди них двух осужденных за убийство, одного за изнасилование, а также гражданина, находящегося в федеральном розыске», — пояснили в правительстве.

Всех приезжих, кроме того, что был в розыске, вместе с работодателем отправили на обсервацию в лагерь «Лесное озеро».

По дороге в обсерватор, в автобусе трое мужчин проявили агрессию, пытались открыть двери. Как выяснилось, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Приехавшие полицейские увезли их в наручниках в отдел.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии шесть работников ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 13 апреля получили положительный результат теста на коронавирус.