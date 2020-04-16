Москва, , 10:23 — REGNUM Основное текущее давление на рубль оказывает повышение негативных настроений на рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«МВФ в новом докладе прогнозирует масштабное в XXI веке падение мировой экономики, что усилило давление на рисковые активы, включая рубль. МЭА, в свою очередь, 15 апреля понизило оценку спроса на нефть в 2020 году.

Кроме того, данные о запасах нефти в США показали их увеличение на 19,2 млн баррелей против 15,1 млн неделей раньше. Котировки нефти марки Brent ответили движением с $30,50 к $27,90 за баррель. Поэтому доллар к рублю поднимался с 73 руб. выше 75 руб.

Дальнейшее движение вверх остановили продажи валюты из Фонда национального благосостояния и удачно проведённое 15 апреля размещение ОФЗ.

16 апреля указанные факторы сохраняют своё действие, хотя и ослабят его, поскольку уже во многом учтены в ценах. День обещает быть более спокойным, дополнительных сильных драйверов для роста не предполагается.

Наиболее вероятный диапазон для валюты сегодня: 73,70 — 75,30 руб./доллар», — считает эксперт.

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