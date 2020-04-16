Москва, , 10:16 — REGNUM Петербуржец Александр Строганов, победитель конкурса «Лидеры России"2018−2019 гг., флагманского проекта президентской платформы «россия — страна возможностей», и член клуба Лидеров России «Эльбрус» назначен на должность директора Департамента управления делами Министерства юстиции Российской Федерации.

До участия в конкурсе «Лидеры России» Александр был предпринимателем и организовывал экспорт российского продовольствия в Китай, а после победы кардинально сменил сферу — стал руководителем Санкт-Петербургского обособленного подразделения АО «Ремвооружение», одного из дочерних предприятий Госкорпорации «Ростех», которое объединяет 32 организации. По словам Александра, конкурс «Лидеры России» придал ему внутренней уверенности в собственных силах и осознания способности решать амбициозные задачи.

Наставником Александра Строганова после конкурса «Лидеры России» стал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Константин Чуйченко. На данный момент Константин Анатольевич занимает пост Министра юстиции Российской Федерации.

«Очень важно было получить наставника после конкурса, потому что это шанс, который дается раз в жизни. Это общение с людьми высокого уровня и возможность перенять у них опыт, получить совет. Сам процесс наставничества — это большой труд и вклад обеих сторон. Я сам являюсь наставником в программе «Наставничество» клуба «Эльбрус» и знаю, как важно, чтобы мой подопечный включался в работу с энтузиазмом и интересом. Наставник делится знаниями, а наставляемый не только их перенимает, но и, конечно, вносит свой вклад во взаимоотношения», — сообщил Александр Строганов.

Во время работы с наставником после конкурса Александр проявил лидерские качества и профессиональные компетенции и впоследствии получил предложение поработать в Минюсте России.

«Функции Министерства очень разнообразны. Это и правовая экспертиза, и подготовка нормативных правовых актов, и консультирование граждан, и представление интересов в судах, и государственная регистрация и контроль некоммерческих организаций. Помимо юристов в Минюсте России успешно работают экономисты, бухгалтеры, специалисты по государственным закупкам и государственной службе. Очень востребованы IT-специалисты: у Министерства есть подведомственное учреждение — Научный центр правовой информации, которое занимается развитием и сопровождение информационных систем Министерства. В любом случае, работа в Министерстве — это работа в крупной организации, связанная с выполнением государственных полномочий. Такой опыт полезен не только для государственной службы, но и для работы в коммерческой сфере», — рассказал Александр Строганов.

В новой для себя должности Александр Строганов будет курировать важные для Минюста РФ направления. Среди них: финансовое планирование и бухгалтерский учет, управление имуществом, социальное и хозяйственное обеспечение, государственные закупки, а также транспортное обеспечение ведомства. Отдельно для себя Александр выделяет направление информационно-технического обеспечения Министерства.

«Компетенции, которые я развивал 15 лет в бизнесе, уверен, помогут мне на новой должности. Есть много разных вопросов, по которым я сейчас работаю. Считаю, что необходимо выстроить новую коммуникацию с людьми и внутренние процессы, касательно финансовой части, организации питания, транспорта, документооборота. В связи с последними событиями в условиях пандемии наш департамент занимается еще и вопросом снабжения всеми нужными средствами индивидуальной защиты сотрудников Минюста России. У нас уже есть небольшие «победы». Более 75% сотрудников мы перевели на уделенную работу с полноценным доступом к системе электронного оборота. Я считаю, что Государственный аппарат должен быть полностью работоспособен, а рейтинг доверия граждан — расти. Мне дали кредит доверия, и я отношусь к этому с благодарностью и уважением. Через год будут понятны результаты, а сейчас нужно очень много работать и шаг за шагом вносить изменения в процессы», — отметил Александр Строганов.

Александр Строгановпроявляет лидерские качества во всех аспектах жизни. Лидер - активный участник проектов клуба Лидеров России «Эльбрус», таких как «Наставничество», «Моя родная школа», «Уроки лидерства». Он трижды совершал восхождение на гору Эльбрус и одно из них — в команде Клуба.

«В горах общение выходит на абсолютно новый уровень. В горах делаешь шаг за шагом, оглянувшись, видишь, что проделан немалый путь и осознаешь, что маленькое движение приводит к большим результатам. Все также, как и в жизни», - отметил Александр Строганов.

Помимо работы в рамках проекта «Сердце лидера» Александр запустил проект"Познавай!» на базе школы имени Горчакова в городе Павловске. «Познавай!» направлен на развитие метапредметных навыков у детей. В рамках проекта организуются и проводятся фестивали; выставки; конкурсы проектов; мероприятия, развивающие навыки командной работы и дающие возможность проявить лидерские качества.