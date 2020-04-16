Москва, , 10:16 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») считает несправедливой поддержку граждан в один МРОТ в месяц на фоне выплат в 72 тыс. рублей для граждан, «застрявших» за границей.

«Понимаю, что есть нюансы во временном пребывании там и постоянном здесь, понимаю, что несопоставимо количество людей. Но вопрос о справедливости меня не покидает», — отметил Ионин в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил о выделении малым и средним предприятиям субсидий в размере одного МРОТ, то есть 12 130 рублей на каждого работника, который состоял в штате на 1 апреля. Средства будут выделяться при условии, что компания сохраняет не менее 90% штата.

«Новость о долгожданной мере поддержки вчера была воспринята позитивно. Только правильно ли, что, для сравнения, российским туристам за рубежом государство чуть ранее также решило оказать помощь? В размере 2400 рублей в день до возвращения обратно в Россию. Это 72 000 рублей за месяц на каждого не вовремя улетевшего отдохнуть. То есть, россиянину, оказавшемуся в непростой ситуации на условных Мальдивах, будут платить в шесть раз больше, чем россиянину, находящемуся в непростой ситуации на Родине», — указал Ионин.

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