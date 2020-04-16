Париж, , 08:42 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что экономический кризис, вызванный эпидемией COVID-19, «продлится годы», сообщает Le Figaro.

«Этот кризис — это не недели, не месяцы, а годы. И я думаю, что мы должны рассчитывать на то, что мы имеем это в течение многих лет, прежде чем выйти из экономических последствий кризиса», — отметил министр.

Ранее правительство Франции представило новый законопроект о внесении поправок в финансовую систему на 2020 год. ВВП Франции сократится на 8% в этом году, дефицит государственного бюджета увеличится в 9% и государственный долг — 115%.

«Столкнувшись с этой ситуацией, стратегия восстановления может быть только в долгосрочной перспективе», — заявил Бруно Ле Мэр.

По его словам, в среднесрочной перспективе «ключом» к восстановлению экономики станут инвестиции, а также «конкретная поддержка», которая будет оказана наиболее затронутым секторам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о выделении премии персоналу больниц в размере 1500 евро.

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