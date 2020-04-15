Нижний Новгород, , 20:25 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил провести проверку по сигналам о нарушении указа о режиме повышенной готовности в Кстовском районе. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«На территории «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в течение дня работает группа во главе с уполномоченным должностным лицом от департамента региональной безопасности Нижегородской области, в состав которой входят сотрудники полиции и регионального Управления Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

По итогам проверки будет принято решение о составлении протокола и направлении дела в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, фотографии очереди из сотрудников, которые пытаются попасть на работу на один из заводов ЛУКОЙЛа в Кстово были опубликованы в социальной сети. На униформе рабочих написано «Велесстрой». В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» пояснили, что задержка на проходных произошла в связи с замером температуры тела сотрудников подрядной организации. С руководством компании-подрядчика проведен дополнительный инструктаж для исключения повторения подобных инцидентов.

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