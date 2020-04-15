Казань, , 19:11 — REGNUM Минсельхоз Татарии объявил набор на «летнюю занятость на селе — 2020». В связи с увеличением высвободившихся трудовых ресурсов у горожан есть возможность поработать на селе у местных фермеров. Для этого необходимо подать заявку и заполнить первичную форму. Сотрудники республиканского центра компетенции по развитию кооперации в индивидуальном порядке подберут нужную вакансию, сообщает пресс-служба минсельхоза РТ.

Уже имеется порядка 400 вакансий от более чем 200 организаций с различными условиями проезда, проживания и питания. Соискателей сезонных работ готовы принять на срок от одного до шести месяцев. Востребованными остаются агрономы, трактористы, а также повара, сварщики, экономисты, слесари, инженеры, строители, разнорабочие, пастухи, подсобные рабочие.

Так, с конца мая желающие могут поработать на сборе клубники в Зеленодольском и Альметьевском районах. Для сборщиков ягод предоставят бесплатное общежитие с зарплатой около 40 тыс. рублей в месяц. На эти работы набирают 110 человек. В Нурлатском районе животноводческая ферма для будущих помощников предоставит собственную гостиницу. В Казани, один из ресторанов уже трудоустроил свой штат на время карантина в Высокогорский район на фермерский комплекс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Алькеевском районе Татарии на первой частной промплощадке планируют построить молокоперерабатывающий цех и модернизировать уже имеющиеся линии по производству растительных масел и жиров.

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