Алькеевский район, , 18:32 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов, находясь с рабочим визитом в Алькеевском районе, посетил первую отрытую здесь частную промышленную площадку. Ее создал местный предприниматель в 2002 году. На площади 8,7 га трудятся 117 человек. Сфера деятельности разная: грузовые перевозки, ремонт машин и оборудования, производство растительных масел и жиров, бетона и бетонных изделий.

В 2020 году на территории парка планируют построить молокоперерабатывающий цех и модернизировать уже имеющиеся линии по производству растительных масел и жиров, которые перерабатывают 80 тыс. тонн сырья в сутки. Качество выпускаемой продукции контролирует специальная лаборатория. Реализация продуктов питания осуществляется как в республику, так и в другие регионы — Пермский край, Челябинскую область, Башкирию.

Минниханов подчеркнул, что производство необходимо продолжать, несмотря на кризис, сообщает пресс-служба главы региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии создадут первый антикризисный центр досудебного урегулирования хозяйственных споров и обяжут госорганы принимать участие в этом процессе.

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