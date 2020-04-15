Тольятти, Самарская область, , 14:49 — REGNUM Компания АвтоВАЗ выдала сотрудникам предприятия две маски на неделю. При этом менять маски рекомендовали каждые шесть часов. Об этом 15 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители АвтоВАЗа объяснили, что маски многоразовые, их можно стирать.

Маски, как уверили в пресс-службе предприятия, прошли сертификацию. Их можно использовать только неделю, а затем работникам АвтоВАЗа будут выданы новые.

«Мы рекомендуем сотрудникам менять маску после шести часов использования и просим не путать выданные барьерные маски с одноразовыми медицинскими масками, которые, действительно, необходимо носить 2−3 часа», — говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля АвтоВАЗ восстановил производство автомобилей после простоя.

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