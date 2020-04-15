Москва, , 11:45 — REGNUM Очень низкие пособия по безработице, введённые в России, дестимулировали людей к тому, чтобы обращаться на биржи труда, что в свою очередь затруднило объективную оценку масштабов безработицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Так он прокомментировал слова главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, который спрогнозировал, что в 2020 году количество безработных в России вырастет до 8 млн человек.

«Я думаю, что эти прогнозы очень обоснованы. Другое дело, что из-за плохой российской статистики учёта безработицы очевидно, что никто, включая Кудрина, правительство РФ и Государственную думу, не может оценить как ситуацию на рынке труда, так и ситуацию с занятостью, — сказал Шеин. — У нас порядка 25 млн человек находятся в зоне неофициальной занятости. И что происходит в этом сегменте рынка, в принципе никто не понимает. Очень низкие российские пособия по безработице (1500 рублей в месяц) дестимулировали людей к тому, чтобы обращаться на биржи труда».

При этом Шеин отметил, что сейчас, когда государство было вынуждено установить пособие в размере 12 тысяч рублей, очевидно, что на биржу труда поступит большой объём заявлений.

«И этот индикатор покажет нам реальную безработицу в России», — сказал Шеин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью РБК Кудрин заявил, что в 2020 году в РФ может появиться до 8 млн безработных.