Москва, 15 апреля 2020, 11:45 — REGNUM Очень низкие пособия по безработице, введённые в России, дестимулировали людей к тому, чтобы обращаться на биржи труда, что в свою очередь затруднило объективную оценку масштабов безработицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Так он прокомментировал слова главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, который спрогнозировал, что в 2020 году количество безработных в России вырастет до 8 млн человек.
При этом Шеин отметил, что сейчас, когда государство было вынуждено установить пособие в размере 12 тысяч рублей, очевидно, что на биржу труда поступит большой объём заявлений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью РБК Кудрин заявил, что в 2020 году в РФ может появиться до 8 млн безработных.