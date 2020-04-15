Москва, , 11:39 — REGNUM Дать точный ответ на вопрос о том, насколько снизится ВВП России в 2020 году никто пока не может, потому что ситуация меняется ежедневно, да и пик пандемии у нас в стране еще не пройден. Так корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал ситуацию президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин.

«Конечно, можно ориентироваться на предыдущую кризисную ситуацию, я имею в виду экономические трудности, которые переживали мир и Россия в 2008—2009 гг. Мы вышли тогда из кризиса с падением ВВП на восемь процентов. Будет ли так и в этот раз? Трудно сказать. У нас сегодня целые отрасли стоят.

Но в то же время государство сегодня сильнее, мы намного меньше зависим, например, от импорта, в сельском хозяйстве наступил перелом, вопрос продовольственной безопасности решен, так что как минимум ничто пока не предвещает голода, о котором твердят некоторые избыточно горячие головы», — уверен глава федеральной палаты.

Сергей Катырин не исключает, что, если пандемия не затянется слишком надолго, что падение ВВП замкнётся в пределах 3−6 процентов: «Ничего хорошего ни в первой, ни во второй цифре, как вы понимаете, нет, хотя, конечно, первая привлекательнее. Но это цена, которую надо заплатить. И, естественно, возможны любые неожиданности».

В качестве примера глава ТПП РФ назвал две на его взгляд наиболее очевидные:

«Приятная: может, не к концу года, как предполагают, а раньше удастся найти действенное лекарство от коронавируса, создать прививку. Неприятная: может и сам коронавирус приготовит нам еще какой-нибудь неприятный сюрприз.

Мутирует сильно, например, еще до появления прививки, которая, как и в случае с гриппом, в любом случае все равно облегчит борьбу даже с мутировавшим вирусом. Этого тоже исключать нельзя. Вот в последнее, как и все мы, не хочу верить. Но всегда быть готовым к неожиданностям надо», — заключил Сергей Катырин.