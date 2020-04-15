Москва, , 11:49 — REGNUM Вакансии водителей чаще всего интересовали жителей России в марте. Об этом пишут 15 апреля «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Авито Работа».

Многие запросы также касались работы электриком, грузчиком, разнорабочим, сварщиком, уборщицей, администратором, бухгалтером, няней и курьером. Вместе с тем поисковых запросов о профессии водителя стало меньше на 16% по сравнению с февралём.

Падение интереса сильнее всего заметно к профессии электрика. Таких запросов за месяц стало меньше на 30%. Запросов о профессии курьера стало на 23% меньше, администратора — на 21%, грузчика и повара — на 19%.

Аналитики полагают, что в марте люди чаще искали работу, разрешенную в условиях самоизоляции. Так, на 10% относительно февраля выросло количество запросов об удалённой работе, на 15% — о работе на дому и труде с ежедневной оплатой.

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