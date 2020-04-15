Кызыл, , 09:48 — REGNUM Правительство России утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Тувы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Запомните этот день. Я уверен, он станет поворотной точкой в судьбе Тувы», — так прокомментировал это событие глава республики Шолбан Кара-оол.

В программу вошли такие проекты, как строительство железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино, организация пункта пропуска через границу в аэропорту Кызыла, открытие многостороннего пункта пропуска Хандагайты на границе с Монголией. Кроме того, документ предусматривает организацию производства стройматериалов, благодаря чему власти надеются на снижение себестоимости строительства, развитие сельского хозяйства и туризма.

«В результате ожидается увеличение внебюджетных инвестиций свыше 200 млрд рублей, создание 15 тыс. новых рабочих мест, увеличение грузооборота до 27 млн тонн в год, увеличение объема пассажиропотока через аэропорт г. Кызыла до 219,25 тыс. пассажиров в год», — добавили в правительстве.

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