Москва, , 19:19 — REGNUM Правительство России утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Марий Эл на 2020−2024 годы. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на портале правительства РФ.

По словам главы Марий Эл Александра Евстифеева, в случае ее успешной реализации региону будет выделено дополнительно 5 млрд рублей.

«По итогам реализации в 2024 году мероприятий индивидуальной программы рассмотреть возможность продления периода реализации индивидуальной программы на 2025−2027 годы с уточнением ее мероприятий и объемов их финансирования до 5 млрд рублей», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, перечень регионов с низкими показателями развития был утверждён предыдущим составом правительства России в июне 2019 года. Вместе с Марий Эл в перечень входят Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Чувашия, Псковская область, Алтайский край, Калмыкия и Республика Алтай.

Каждый из этих регионов должен разработать индивидуальную программу развития, на реализацию которой каждый из субъектов получит по 5 млрд рублей.

Ранее в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации глава Минстроя Владимир Якушев говорил, что дополнительно выделяемые региону средства необходимо направить на увеличение экономического потенциала. Министр отметил, что серьёзно тормозит бизнес проблема высоких энерготарифов в республике.