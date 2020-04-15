Москва, , 08:18 — REGNUM По итогам дня 14 апреля нефть подешевела на 5,6%, до $30.04 за баррель. Цена снизилась, несмотря на та то, что на прошлой неделе экспортеры ОПЕК+ договорились о сокращении объемов добычи нефти почти на 10 млн баррелей в день, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Есть два фактора, который давят на рынок: избыток запасов нефти на рынке, компания Saudi Aramco снизила цену на майские контракты для азиатских покупателей.

Сегодня, 15 апреля, нефть стоит $29,94. Рынок находится в ожидании новых драйверов. Согласно последнему отчету API, за неделю до 10 апреля, запасы сырой нефти увеличились на 13,14 млн, запасы бензина — на 2,23 млн, запасы дистиллятов — на 5,64 млн.

Сегодня свой еженедельный отчет представит минэнерго США. Ожидается, что за минувшую неделю на запасы нефти увеличатся на 12 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов — на 7,3 млн и 2 млн баррелей соответственно.

Цена снижается неохотно, поэтому любая позитивная новость может вызвать резкий рост. Китай заявил, что он одобрил три вакцины против коронавируса для клинических испытаний.

Помимо вакцин отмечаются неплохие данные о состоянии торгового баланса в Китае. Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация близка к завершению разработки плана по запуску экономики. Есть позитивный сдвиг, поэтому вряд ли цена на нефть сильно упадет.

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