Нур-Султан, , 10:28 — REGNUM Объем интервенций Национального банка Казахстана на валютном рынке в марте 2020 года составил $1,448 млрд. Об этом заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев 14 апреля на заседании правительства.

Он отметил, что для стабилизации финансового рынка впервые на Казахстанской фондовой бирже применили метод франкфуртского аукциона. Эта мера направлена снижение влияния спекуляций на курс тенге, добавил Досаев.

Глава финансового регулятора добавил, что для повышения баланса спроса и предложения на валютном рынке продана часть валютной выручки, а также ужесточены требования к покупке и продаже валюты юрлицами.

Как сообщало ИА REGNUM, после обрушения мировых цен на нефть курс тенге повысился до 448 тенге за один доллар США. После стабилизации нефтяного рынка курс национальной валюты Казахстана снизился до 427 тенге.

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