Кызыл, , 09:39 — REGNUM В Туве приняли закон о снижении налогов для малых и средних предприятий, применяющих упрощённую и патентную системы налогообложения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, меры необходимы для снижения негативных последствий в связи с распространением коронавируса и мер по борьбе с ним.

Так, для предпринимателей, работающих по УСН, ставки по объекту налогообложения «доходы» снижаются с 6% до 1%, по объекту «доходы, уменьшенные на величину расходов» с 15% до 5%.

«Законом устанавливается потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем годовой доход в размере 16 рублей 67 копеек по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения», — добавили в правительстве.

Всего льготы получат более 2,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Они будут распространяться на весь 2020 год.

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