Улан-Удэ, , 12:10 — REGNUM Предприниматели в Туве в течение полугода могут получить микрозаймы до пяти млн рублей под ноль процентов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, региональный фонд поддержки предпринимательства уже начал выдавать займы.

По словам министра экономики Елены Каратаевой, их будут выделять для создания продовольственных запасов.

«Микрозаймы до пяти миллионов рублей на шесть месяцев с нулевой процентной ставкой будут предоставляться под поставки продовольствия и продуктов питания», — отметила она.

При этом в фонде взамен требуют от бизнеса, чтобы наценка на товары была разумной. Министр добавила, что сегодня многие предприниматели готовы согласиться с такими требованиями.

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