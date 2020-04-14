Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по рублевым парам 13 апреля завершились снижением. Рубль опять у иностранных валют частично отыграл потери, которые он понес в начале марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Пара доллар/рубль снизилась на 0,19%, до 73,61 руб., евро/рубль — на 0,52%, до 80,32 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам на фоне подорожавшей нефти после принятия нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая.

Участники рынка считают недостаточным сокращение добычи на 10 млн баррелей, чтобы стабилизировать нефтяной рынок. На европейской сессии цена на нефть снижалась до $30,61, на американской восстановилась до $32,46.

Дополнительную поддержку рубль получал от Минфина РФ. Ведомство сейчас в среднем продает валюты на 13 млрд рублей. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавирусной инфекции.

Учитывая тот факт, что нефть дорожает, а пара доллар/рубль торгуется на Форекс по цене 73,10 руб., можно предположить, что рубль подорожает с открытия торговой сессии на Мосбирже. Цель для доллара сохраняется на уровне 72 руб.

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