Пекин, , 08:09 — REGNUM Россия и Китай в первом квартале 2020 года увеличили объём внешней торговли до $25,35 млрд (1,8 трлн рублей), или на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованном 14 апреля докладе Главного таможенного управления КНР.

Объём экспорта Китая в Россию в январе — марте упал на 14,6%, составив $9,1 млрд, при этом поставки из России в КНР увеличились до $16,2 млрд (на 17,3%).

Отмечается, что товарооборот Китая и США в отчётном периоде сократился на 20,1% в годовом выражении, до $95,74 млрд. Общий объём внешней торговли Китая в первом квартале 2020-го сократился на 8,4% в годовом выражении, до $943,22 млрд.

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