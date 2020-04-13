Нижний Новгород, , 20:32 — REGNUM В отношении ООО «УК «Группа ГАЗ» составлен протокол в связи с поступившими в адрес нижегородского губернатора Глеба Никитина сигналами о нарушении режима повышенной готовности. Об этом сообщает региональное правительство.

По поручению Никитина на заводе в Нижнем Новгороде в течение дня работала группа с участием полицейских и представителей регионального управления Роспотребнадзора. Группу возглавил представитель департамента региональной безопасности.

«По итогам проверки составлен протокол на юридическое лицо. Материалы будут переданы в суд», — отметили в правительстве.

«Обсудили с президентом «Группы ГАЗ» Вадимом Сорокиным причины сложившейся проблемы. Руководство предприятия готово оперативно отреагировать и обеспечить безопасность сотрудников», — отметил Никитин.

ИА REGNUM напоминает, с 13 апреля группа возобновила производство на заводе в Нижнем Новгороде, которое было приостановлено 30 марта. При этом в социальных сетях появились фотографии огромных очередей на проходной завода, где для сотрудников был организован входной фильтр. В компании пояснили, что задержка на проходных была вызвана тем, что в связи с низкой температурой воздуха не удалось оперативно замерить температуру тел сотрудников предприятия бесконтактными термометрами. Пришлось дополнительно замерять температуру на проходных.

Ранее предприятие сообщало, что доставку работников будут проводить около 100 автобусов.

Как сообщалось ранее, губернатор Нижегородской области неоднократно призывал жителей региона соблюдать режим самоизоляции, отмечая, что ситуация с коронавирусом крайне серьезная. По состоянию на 13 апреля, в регионе подтверждено 224 случая заражения коронавирусом.