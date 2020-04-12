Рабат, , 12:00 — REGNUM В Марокко приступили к производству собственных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ожидается, что 500 из них будут готовы к середине апреля, чтобы удовлетворить спрос, вызванный пандемией COVID-19. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение министерства промышленности Марокко.

По информации журналистов агентства, пандемия привела к глобальной нехватке аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования. К настоящему моменту в североафриканском королевстве подтвердили 1431 случай заражения коронавирусом, в том числе 105 смертей. В связи с этим власти стремятся увеличить число коек в палатах для интенсивной терапии до 3000 с 1640.

Ранее министерство промышленности Марокко обратилось к местным поставщикам с просьбой разработать и изготовить как неинвазивные приборы для облегчения дыхания заболевших, в которых кислородная маска надевается непосредственно на лицо пациента, так и инвазивные модели, в которых трубка подает кислород прямо в легкие пациента.

«Мы используем имеющиеся местные материалы и будем продолжать выпускать аппараты в зависимости от потребностей Марокко», — сказал Бадре Джафар, директор SERMP, базирующейся в Касабланке компании, которая поставляет детали французскому производителю авиационных двигателей Safran.

SERMP работает в сотрудничестве с группой других компаний, координируемых министерством промышленности страны при поддержке министерства здравоохранения и других государственных органов.

Ни представители министерства, ни компаний не сообщили, сколько средств потребовалось для производства или на каких коммерческих условиях производятся аппараты ИВЛ.

«Я надеюсь, что это станет толчком к развитию медицинской промышленности страны», — сказал Джаафар.

В прошлом месяце правительство Марокко выделило 200 миллионов долларов США на приобретение оборудования и лекарств для подготовки к кризису, вызванному пандемией. Правительство Марокко также предложило финансовую поддержку малым предприятиям, производящим оборудование по защите от коронавируса, и обязало всех жителей страны носить маски в начале этой недели.