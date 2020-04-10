Милан, Италия, , 13:58 — REGNUM Италия с 1989 года перечислила в бюджет и фонды ЕС 140 млрд евро, а теперь, когда стране требуется помощь, получила доступ лишь к 35 млрд евро небеспроцентных кредитных средств, которые будут получены «из рук легализованных ростовщиков», заявил в пятницу, 10 апреля, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Правительство Италии не согласовывало свою поддержку этого решения ЕС с парламентом и вместо того, чтобы настаивать на выпуске новых специальных евробондов, согласилось на использование так называемого «механизма стабильности», тем самым создав риск повторения в Италии «греческого сценария», считает Сальвини.

С ним согласны и в других партиях правой оппозиции. Лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони назвала согласие властей Италии с решением ЕС «изменой народу».

Как сообщалось ранее, министры финансов ЕС договорились о выделении на борьбу с экономическими последствиями пандемии 540 млрд евро, в основном — кредитных средств, которые смогут получать правительства стран-членов. Доступ к кредитам может быть получен, если власти стран докажут, что средства прямо или косвенно идут на здравоохранение или на ликвидацию последствий пандемии. Получить можно будет до 2% ВВП каждой из стран.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе — 25 млрд евро, позднее — еще 25 млрд. Кроме того, предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане смогут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты .

По данным на 9 апреля, в Италии умерли 18 279 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 610. Днем ранее число погибших увеличилось на 542. Выздоровели 28 470 человек, за день этот показатель увеличился на 1979 (днем ранее — на 2099). Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 4204. В настоящее время больны 96 877 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 143 626.