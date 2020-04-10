Москва, , 12:09 — REGNUM Решения властей тех регионов, где введены запреты на продажу разливного пива, являются, по всей видимости, незаконными, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 10 апреля, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя информацию об ограничениях в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что власти этих трех регионов запретили работу магазинов по продаже разливного пива. С ограничениями сталкиваются и участники рынка из других субъектов федерации.

« Нужно разбираться, насколько законны эти решения. Вообще у региональных властей нет таких полномочий. Об этом им и премьер-министр не так давно говорил, комментируя решения о закрытии границ между регионами. Они путают частную шерсть с государственной.

И это уже не первое решение такого рода. Несколько лет назад в некоторых регионах боролись с продажей слабоалкогольных напитков. В Верховном суде им сообщили, что такие действия незаконны. Сейчас, по-видимому, в ряде регионов хотят воспользоваться форс-мажором, чтобы «бороться с наливайками».