Москва, , 10:52 — REGNUM Арбитраж Москвы 28 апреля 2020 года планирует приступить к рассмотрению иска Сбербанка к кипрской компании Private limited company «Lake breeze investments limited». Ответчик фигурировал в качестве поручителя по кредиту одной из «дочек» Urban Group, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск на сумму 830 733 385,42 рубля был подан 23 марта 2020 года, 26 марта его приняли к производству. Дело поступило к судье Наталье Паньковой. Третьим лицом в споре выступает обанкроченное в июле 2018 года ООО «Хайгейт». Последнее было застройщиком комплексного многоэтажного строительства многоквартирных жилых домов в Красногорском районе Подмосковья — ЖК «Опалиха О3», домов в с.п. Ильинское, с. Николо-Урюпино, ЖК «Лесобережный». Инициировал банкротство компании федеральный фонд защиты прав дольщиков. Владелец ООО — кипрская «ЛЭЙК БРИЗ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». По открытым данным, ООО «Хайгейт» входило в Urban Group.

Компания Private limited company «Lake breeze investments limited», к которой имеет претензии Сбербанк, также являлась ответчиком по иску АО «Банк Дом. РФ». В феврале 2020 года арбитраж Москвы удовлетворил иск о взыскании с ответчика задолженности в размере 1 451 080 287 рублей, где «1 424 136 976 руб. 80 коп. — просроченная ссуда, 26 927 770 руб. 76 коп. — проценты, 15 540 руб. 16 коп. — пени на просроченные проценты». Ответчик был поручителем по долгу другой «дочки» Urban Group — «Ивастрой», которое также признано банкротом с 2018 года. Именно долг застройщика и взыскали с офшора, как с поручителя.