Рига, , 10:09 — REGNUM Латвия выплатит 3,1 млн евро литовской компании E energija. Такое решение, как пишет портал LSM, принял международный арбитраж Вашингтона (ICSID).

Журналисты отмечают, что судопроизводство заняло почти 10 лет. Так, в 2008 году самоуправление Резекне досрочно расторгло заключённый 30-летний договор, согласно которому E energija обеспечивала город теплом. Литовская компания потребовала компенсации за инвестиции, которые она осуществила в систему централизованного теплоснабжения города с 2004 года.

Отмечается, что переговоры между E energija и латвийским государством продолжались в течение двух лет, и ничем не закончились. После чего, представители E energija обратились в суд.

Решением международного арбитража ответственность за решение самоуправления, которое привело к фактической национализации собственности частного инвестора должно нести государство.