Новосибирск, , 05:55 — REGNUM В Новосибирской области в марте 2020 года выросли (по сравнению с февралём) потребительские цены на газовое моторное топливо (на 0,2%) и на автомобильный бензин всех марок (АИ-92 - на 0,5%, АИ — 95 и АИ — 98 — на 0,1%). Об этом сообщает Новосибирскстат.

«Новосибирская область остаётся в числе лидеров по доступности газового моторного топлива, более низкая цена сложилась только в Томской области», — уточняет региональный орган статистики.

Самая высокая цена на все виды топлива (кроме бензина марки АИ-98) зафиксирована в Туве, на бензин марки АИ-98 — в Красноярском крае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске за неделю снизились цены на дизельное топливо — на 0,2% и бензин всех марок — на 0,1%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске снизились цены на бензин