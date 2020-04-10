Брюссель, , 02:23 — REGNUM Механизм выделения кредитной помощи странам ЕС на общую сумму в 240 млрд евро согласовал Совет Евросоюза на совещании Еврогруппы, заявил ее глава Марио Сентено 9 апреля на встрече с журналистами.

По словам чиновника, данная сумма сопоставима по объему с 2% ВВП государств Еврозоны, то есть с размером их экономических потерь на фоне пандемии коронавируса. Сентено отметил, что средства могут получить только страны-участницы фонда «Европейский стабилизационный механизм».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС создает пакет помощи в размере €20 млрд для помощи странам-партнерам, страдающих от распространения коронавируса.

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