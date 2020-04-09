Москва, , 23:37 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия согласились сократить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки в рамках нового соглашения ОПЕК+. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на проект соглашения.

Напомним, что сегодня, 9 апреля, состоялись онлайн-переговоры представителей нефтедобывающих стран. В ходе переговоров стороны, и прежде всего Россия и Саудовская Аравия, смогли устранить имеющиеся противоречия и достигнуть компромисса.

Согласно проекту документа, Россия и Саудовская Аравия сокращают добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки.

Ирак сокращает добычу на 1,06 млн баррелей в сутки.

Объединенные Арабские Эмираты сокращают добычу на 0,72 млн баррелей в сутки.

Кувейт сокращает добычу нефти на 0,64 млн баррелей в сутки.

Казахстан и и Нигерия — примерно на 0,4 млн баррелей в сутки.

Сокращение уровня добычи начнется в мае.