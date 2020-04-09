Москва, , 17:03 — REGNUM Россия могла бы расширить экспорт за счёт продукции машиностроения, но для этого ей нужны источники инвестирования внутреннего производства, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Михаил Мишустина, который сказал, что правительству необходимо «серьёзно и значительно расширить экспорт, в том числе за счёт продукции машиностроения».

«У нас есть целая куча разных заделов, которые позволяют производить продукцию машиностроения и которую можно экспортировать, — сказал Хазин. — Но для этого надо наладить производство, а это невозможно, потому что инвестиций нет и ничего нет. Более того, люди, которые владеют соответствующими технологиями, отбиваются руками и ногами от иностранцев, которые хотят их купить вместе с их технологическими открытиями. И пока институты, созданные для утечки технологий из России, не будут закрыты, пока не будет источников инвестирования для внутреннего производства, всё это абсолютно безнадёжно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России при текущей ситуации достичь поставленных для экономики целевых показателей будет сложно.