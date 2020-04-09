Кишинёв, , 16:41 — REGNUM Молдавия получила от Китая гуманитарную помощь в виде медицинского оборудования общей стоимостью 500 тыс. юаней (5,3 млн рублей). Как передает ИА REGNUM, председательАссоциации технико-экономического сотрудничества Китая Пан Фенг отметил, что эта помощь —подтверждение дружеских отношений между Молдавией и Китаем.

А посол Молдавии в Китае Денис Желималай поблагодарил Пекин за «щедрый жест и сострадание к тем, кто работает в Молдавии на передовой в борьбе с коронавирусом».

Ранее гуманитарную помощь Молдавии в виде медикаментов и медицинского оборудования предоставила Россия.

Эксперты отмечают при этом, что на помощь Молдавии в условиях пандемии пришли именно Китай и Россия, в то время как «европейские партнеры» либо остались безразличными, либо ограничились символической помощью.

В Молдавии, отметим, к 9 апреля подтверждено 1174 случая заражения коронавирусом COVID-19. Из них 50 человек выздоровели, 28 — скончались.

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