Москва, , 14:52 — REGNUM Падение мировой экономики, которое она переживает из-за пандемии коронавируса, может быть коротким, и тогда её восстановление может начаться уже в следующем квартале 2020 года, либо может затянуться, и тогда её ждёт кризис, самый глубокий со времён Великой депрессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогноз агентства Bloomberg, эксперты которого полагают, что «мир вступает в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов».

«Вряд ли это можно назвать самой глубокой рецессией со времён 1930-х годов, так как непонятно, сколько продлится эта рецессия, — сказал Колганов. — Падение может быть глубоким, но коротким. Скажем, в течение одного квартала. А потом экономика может начать постепенно всё отыгрывать. Можно предположить, что рецессия затянется, и тогда вполне возможно, что мировая экономика переживёт самый глубокий со времён Великой депрессии кризис. Это тоже возможный сценарий — когда экономика не сможет нормально восстановиться из-за потерь, понесённых за период карантинных мероприятий, закрытия многих производств и разрыва логистических цепочек».

При таком развитии событий, как полагает экономист, мировую экономику ждут банкротства, массовые увольнения, финансовые потери.

«Всё это приведёт к значительному спаду уже в качестве отсроченного эффекта после карантина», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 марта глава Всемирной торговой организации Роберто Азеведо заявил, что показатели мировой экономики могут упасть из-за пандемии ниже, чем в период мирового финансового кризиса 2008 года.