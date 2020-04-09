Москва, 9 апреля 2020, 14:52 — REGNUM Падение мировой экономики, которое она переживает из-за пандемии коронавируса, может быть коротким, и тогда её восстановление может начаться уже в следующем квартале 2020 года, либо может затянуться, и тогда её ждёт кризис, самый глубокий со времён Великой депрессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогноз агентства Bloomberg, эксперты которого полагают, что «мир вступает в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов».
При таком развитии событий, как полагает экономист, мировую экономику ждут банкротства, массовые увольнения, финансовые потери.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 марта глава Всемирной торговой организации Роберто Азеведо заявил, что показатели мировой экономики могут упасть из-за пандемии ниже, чем в период мирового финансового кризиса 2008 года.