Москва, , 14:01 — REGNUM Цена на нефть сегодня не соответствует ожиданиям, однако коллапса не будет. Такой прогноз дал заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса, президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль, комментируя сложившуюся обстановку на нефтяном рынке.

Эксперт полагает, что к концу 2020 года можно ожидать повышение стоимости барреля до 40−45 долларов. По его словам, этому может поспособствовать участие США в намеченной встрече ОПЕК+, поскольку тогда появится возможность найти взаимоприемлемое решение.

«Наш нефтяной комплекс работает в обычном режиме, несмотря на все коронавирусы и прочие сложности — санкции, падение спроса и уже можно сказать разразившийся кризис», — отметил глава СНГПР.

Более того, он отметил, что благодаря активному импортозамещению в России, отечественные нефтедобывающие компании, смогут адаптироваться. В качестве примера Шмаль привёл «Транснефть», доля российского оборудования которой достигает 93%.

Что касается угроз складывающейся ценовой ситуации, то основной эксперт назвал вероятное сокращение инвестиционных программ. А это даст сложности в будущем: «непробуренная скважина сегодня — это уменьшение добычи завтра».

«Во-вторых, геологоразведка, то есть состояние углеводородных запасов и работа по их увеличению. Объем инвестиций в разведку и сейчас не очень большой. В бюджете на это заложено порядка 30 млрд руб., компании дают еще около 300 млрд руб. Сокращение повлияет на прирост запасов, особенно учитывая то, что все большую долю в балансе материально-сырьевой базы России занимают трудноизвлекаемые запасы. Это то, над чем надо обязательно думать и искать решения», — поясняет зампред Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса.

Тем не менее, Шмаль прогнозирует небольшой рост цен на нефть даже в случае, если договорённости в ОПЕК+ достигнуть не удастся. Поскольку такая ценовая ситуация не устраивает многих. В частности, отметил он, «бюджет Саудовской Аравии сверстан под цену 80 долларов за баррель, да и американские компании тоже».

«Пока ждать и терпеть. Но катастрофы в любом случае не будет», — уверен Генадий Шмаль.

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