Сеул, , 12:55 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motors предоставит индонезийским медицинским работникам 50 тыс. комплектов защитной одежды общей стоимостью $500 тыс. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, первая партия из 10 тыс. комплектов была передана Национальному агентству по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии (BNPB) 9 апреля.

В настоящее время в Индонезии наблюдается острая нехватка средств защиты. На сегодняшний день в стране скончались более двадцати врачей, лечащих пациентов с коронавирусом.

Известно, что все средства защиты, среди которых защитные костюмы, перчатки и маски, были произведены на южнокорейских заводах, расположенных в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии подтвердили 2956 случаев заражения коронавирусом, из них 240 человек скончались.

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