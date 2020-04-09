Москва, , 11:58 — REGNUM Соединённые Штаты Америки, присоединившись к сделке ОПЕК плюс, будут выдавать естественное сокращение нефтедобычи на сланцевых месторождениях за выполнение условий сделки. Об этом сообщил 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

«Америка присоединится к сделке ОПЕК плюс, но на жульнических условиях. Она будет выдавать естественное сокращение нефтедобычи вследствие банкротства и приостановки добычи на сланцевых месторождениях как выполнение обязательств по расширенному ОПЕК», — сказал он.

Эксперт отметил, что доверять США по возможным договорённостям не стоит:

«Доверять можно только собственной матери — Родине. Не тем, кто её представляет, а Родине как таковой, — она вас не бросит. А доверять Америке — самое последние дело. Это всё равно, что доверять ворам».

Эксперт процитировал нобелевского лауреата Милтона Фридмана:

«Не смотрите на предпосылки теории торговли, смотрите на то, сколько она пользы приносит Соединенным Штатам».