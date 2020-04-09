Тбилиси, , 11:32 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Азиатский банк развития (ADB) обещают оказать Грузии финансовую помощь по преодолению последствий вызванного коронавирусом кризиса. По информации пресс-службы правительства Грузии, вопрос выделения финансовых ресурсов обсуждался в ходе видеоконференции, которую премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел с президентами обоих финансовых институтов.

Премьер особенно отметил помощь, которую EBRD и ADB оказывают частному сектору и банкам Грузии, и заверил, что несмотря на коронавирус в стране продолжается осуществление всех крупных инфраструктурных проектов, которые финансируют оба банка.

«Стороны также обсудили посткризисные меры и помощь, которую Грузия может получить от финансовых институтов, чтобы в дальнейшем продолжить финансирование государственных программ по поддержке граждан и частного бизнеса. Было отмечено, что правительственная команда активно работает как с местными представителями EBRD и ADB, так и с головными офисами, чтобы совместными усилиями разработать пакет мероприятий, ориентированных на преодоление текущих вызовов», — говорится в сообщении.

Руководители обоих финансовых институтов подтвердили готовность активной поддержки Грузии в посткризисный период.

В видеоконференции участвовали также министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили и министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани.