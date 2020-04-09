Сеул, , 11:32 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA Motors удостоена двух наград World Car Awards (WCA). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, электромобиль Telluride удостоен награды «Всемирный автомобиль года», а электромобиль Soul — награды в категории «World Urban Car».

Известно, что это первый случай, когда победителем «автомобиль года» становится южнокорейский автомобиль. Ранее данной награды были удостоены Jaguar I-Pace, Volvo XC60, Jaguar F-Pace, Mazda MX-5 и Mercedes-Benz C-Class.

Отмечается, что финалисты были выбраны тайным голосованием жюри, в состав которого вошли 86 известных автомобильных журналистов из двадцати четырех стран мира, включая Южную Корею, США, Китай, Японию и Индию.