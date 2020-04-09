, 10:04 — REGNUM Вспышка коронавируса продемонстрировала уязвимость цепей поставок необходимых товаров в США, которые оказались неспособны обеспечить себя даже нестратегическими товарами, пишет Мартейн Расер 8 апреля в статье для The National Interest.

Автор отметил, что опасения по поводу определенных цепочек поставок не новы, но обычно в Вашингтоне высказывали опасения относительно стратегически важных поставок, таких как полупроводники и редкоземельные элементы. Пандемия же коронавируса привела к тому, что даже обеспечение страны обычными товарами может оказаться под вопросом, что чревато для США.

«Наиболее поразительным» автор считает пример фармацевтической отрасли, в которой КНР производит до 40% активных фармацевтических ингредиентов (АФС) в мире, то есть ключевых ингредиентов для многих распространенных лекарств, таких как антибиотики и обезболивающие.

Закрытие заводов в Китае означало сокращение экспорта АФС в Индию, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств. Индия, в свою очередь, ограничила экспорт АФС и лекарств в Европу и США. На прошлой неделе представители Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) объявили Конгрессу о нехватке одно препарата из-за вспышки коронавируса.

По словам Расера, руководство КНР понимает эту зависимость других стран от своих поставок и часто пользуется имеющимся у него в руках рычагом давления. Так, в прошлом году Пекин угрожал сократить экспорт редкоземельных элементов, минералов с уникальными свойствами, которые необходимы для современной электроники. Кроме того, несколько дней назад агентство Синьхуа выступило со статьей, в которой отмечалось, что, если Китай прекратит экспорт фармацевтических препаратов и медицинского оборудования, Соединенные Штаты «погрузятся в могучее море коронавируса».

«Еще более тревожным», чем столкновение с хрупкостью цепочки поставок, является осознание того, что компании США часто не до конца понимают свои цепочки поставок. Иными словами, фирмы не могут прогнозировать, насколько плохой будет ситуация, потому что они не всегда знают, откуда берется ключевое сырье. Кризис коронавируса также ясно показывает, что не нужен прямой вооруженный конфликт или торговый спор, чтобы столкнуться с серьезной проблемой с цепочкой поставок.

«США чрезвычайно уязвимы из-за высокой концентрации логистических сетей. Ключевые цепочки поставок должны быть диверсифицированы и защищены. Это будет сложно, дорого и отнимает много времени», — подчеркнул автор, предлагая три варианта выхода из сложившейся ситуации.

Во-первых, уверен он, американские власти должны определить цепочки поставок, в которых такие уязвимости представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США, их экономической безопасности и основных потребностей.

Во-вторых, власти должны поработать с соответствующими лидерами бизнеса, чтобы провести анализ этих сетей, сопоставить их и выявить пробелы в знаниях компаний.

В-третьих, необходимо разработать и применить на практике стратегический план по распутыванию и диверсификации этих основных цепочек поставок.

Пандемия COVID-19 ясно дает понять, заключает автор, что значительная часть экономики США сильно зависит от сетей, которые легко ломаются либо в результате стихийных бедствий и эпидемий, либо умышленно со стороны противника. Реализация этой реальности потребует реструктуризации ключевых цепочек поставок в партнерстве с союзниками США. Это будет сложно и дорого; это также жизненно важно.