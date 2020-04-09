Казань, , 08:45 — REGNUM С целью обеспечения транспортного обслуживания населения с 8 апреля возобновлено курсирование пригородного поезда № 6307 Казань — Свияжск. Поезд будет следовать согласно действующему расписанию. Отправление со станции Казань в 16:25 мск, прибытие на станцию Свияжск в 17:40 мск, сообщает пресс-служба акционерного общества «Содружество».

В связи с этим поезд № 6373 сообщением Казань — Буа на участке Казань — Свияжск отменяется, и будет следовать сообщением Свияжск — Буа согласно действующему расписанию.

Также с 9 апреля пригородный поезд № 6324 Паратск — Казань будет следовать сообщением Свияжск — Казань. Отправление со станции Свияжск в 7:31 мск, далее поезд проследует со всеми остановками. Прибытие на станцию Казань в 08:53 мск. В связи с этим поезд № 6372 сообщением Буа — Казань на участке Свияжск — Казань отменяется, и будет следовать сообщением Буа — Свияжск согласно действующему расписанию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани начали восстанавливать свою деятельность системообразующие предприятия, что послужило толчком к увеличению пассажиропотока. На дорогах добавилось количество единиц общественного транспорта.

Читайте также: В Казани увеличился пассажиропоток