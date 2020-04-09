Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Более $5 трлн в течение двух лет потеряет мировая экономика из-за пандемии нового коронавируса. Такой прогноз приводит агентство Bloomberg со ссылкой на экспертные оценки.

Так, главный экономист компании Citigroup Кэтрин Ман считает, что ущерб от коронавируса превысит $5 трлн. При этом специалисты банка JPMorgan Chase оценивают потери в $5,5 трлн. Они сравнивают их с падением в кризисные периоды 2008−2009 и 1974−1975 годов.

Несмотря на солидный размер убытков для мировой экономики, эксперты сходятся во мнении, что спад будет недолгим, и экономика восстановится уже к осени 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта глава Всемирной торговой организации Роберто Азеведо заявил, что показатели мировой экономики могут упасть из-за пандемии ниже, чем в период мирового финансового кризиса 2008 года.

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