Эр-Рияд, , 05:24 — REGNUM Суверенный фонд Саудовской Аравии за последние несколько недель приобрёл «недооцененные на рынке акции» четырёх европейских нефтегазовых компаний, пишет 8 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделок.

По их информации, фонд стал владельцем пакетов акций норвежской компании Equinor, британо-нидерландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni на общую сумму около $1 млрд.

Отмечается, что из-за кризиса на нефтяном рынке акции Equinor подешевели на 23%, Royal Dutch Shell — на 35%, Total — 31%, а Eni — 33%. При этом баррель нефти марки Brent подешевел в текущем году на 52%.

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