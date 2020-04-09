Казань, , 03:57 — REGNUM Компания «Татагролизинг» в преддверии весенне-полевой кампании обратилась с банкротным иском к одной из агрофирм Татарии. Иск к ООО «Агрофирма Теньковская» из Камско-Устьинского района пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление АО «Татагролизинг» подало 26 марта 2020 года. Основанием для подачи иска послужил долг в размере 11 935 645,58 рубля.

В 2019 году общество обращалось как минимум с десятком гражданских исков к агрофирме. Один из последних был подан в декабре 2019 года и удовлетворен в конце февраля 2020 года. Речь шла «о взыскании суммы долга в размере 1 295 757,23 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 95 886,04 рубля». В основу спора лёг договор от января 2019 года, по которому «истец (исполнитель) обязался по заданию ответчика (заказчика) оказать услуги по возделыванию сельскохозяйственных культур, уборке и обработке урожая о другие виды услуг». Агрофирма должна была оплатить эти услуги, но обязательства не выполнила.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано в феврале 2018 года для смешанного сельского хозяйства. Директор — Динар Игтисамов, владелец — ООО Группа компаний «Агроинвест», в которой Игтисамову принадлежит 99%. «Агроинвест» специализируется на оптовой торговле молочной продукцией.

Напомним, Минсельхоз России в связи с карантинными ограничениями для недопущения распространения коронавируса спрогнозировал нехватку рабочих рук для сезонных работ. Это связано с введением ограничений на въезд в страну иностранных граждан. Дефицит кадров планируется закрыть за счёт студентов, безработных и заключённых.