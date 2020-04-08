Чебоксары, 8 апреля 2020, 18:34 — REGNUM В России во многих сельскохозяйственных организациях и без того была нехватка рабочих рук и других проблем, а «коронавирус их только добавит». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такое мнение высказал лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.
По его словам, сложившаяся ситуация требует от федеральных и республиканских структур «быстрых и правильных решений», а эффективность их действий можно будет оценить осенью:
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства сельского хозяйства России, из-за ограничений на въезд в страну дополнительная потребность на весь период сезонных полевых работ в рабочей силе составляет порядка 23 тыс. человек. Дефицит планируется восполнить за счёт привлечения учащихся аграрных вузов, безработных из других отраслей экономики, а также осуждённых лиц. Отмечается, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки Минсельхоз России «инициирует вопрос привлечения иностранных граждан к работе в отрасли».