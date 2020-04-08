Душанбе, , 19:44 — REGNUM Для обеспечения социально-экономической стабильности в стране власти Таджикистана планируют получить финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ) в виде льготного кредита с нулевой процентной ставкой сроком на 10 лет. Об этом сегодня, 8 апреля, на прошедшей в Душанбе встрече с журналистами сообщил глава министерства финансов Файзиддин Каххорзода.

При этом сумма кредита пока не разглашается.

По словам министра, сейчас правительство страны ведёт переговоры почти со всеми международными финансовыми организациями о предоставлении Таджикистану денежной помощи для преодоления трудностей, связанных с пандемией коронавируса.

Многие организации уже начали оказывать финансовую поддержку Таджикистану для противодействия распространению COVID-19. И правительство страны намерено воспользоваться предоставленной помощью для преодоления последствий кризиса пандемии.

Каххорзода отметил, что сейчас принимаются все меры «для обеспечения сферы здравоохранения необходимым оборудованием и препаратами, а также для обеспечения продовольственной безопасности».

Глава ведомства пояснил, что на сейчас очень сложно оценить размер финансовых вливаний, которые потребуются правительству для преодоления последствий кризиса, возникшего в стране из-за коронавируса.