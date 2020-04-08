Аккра, , 15:07 — REGNUM Министр финансов Ганы заявил, что Китай должен активизировать меры по облегчению бремени задолженности стран Африки, переживающих экономическое бедствие из-за пандемии коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Ганы.

«Я считаю, что Китай должен действовать активнее», — заявил Кен Офори-Атта во время беседы с Масудом Ахмедом, главой Вашингтонского Центра глобального развития.

Офори-Атта в настоящее время возглавляет Комитет по развитию Африки, министерский форум, члены которого проводят консультации со Всемирным банком и Международным валютным фондом по вопросам развития.

«Африканский долг перед Китаем составляет около 145 миллиардов долларов США, в этом году потребуется выплатить более 8 миллиардов… Это нужно принять во внимание», — добавил он.

По сообщению репортеров, правительства стран Африки запросили помощь в размере 100 миллиардов долларов США для борьбы с пандемией, а также введение моратория на внешний долг и полное списание некоторых долгов. Офори-Атта добавил, что африканские страны намерены увеличить свои специальные права заимствования и валютные резервы, управляемые МВФ, для защиты от дефолтов по коммерческим долгам.

На Африку приходится лишь небольшая часть случаев заражения коронавирусом во всем мире, однако системы здравоохранения стран континента уже ощущают серьезное давление, при этом ожидается, что рост экономик стран континента сократится, что поставит под угрозу около 20 миллионов рабочих мест.

Во вторник, 7 апреля, в Китае заявили, что признают, что развивающиеся страны сталкиваются с более серьезными проблемами во время борьбы с пандемией, однако не упомянули никаких конкретных мер по облегчению бремени задолженности, которые планируется осуществлять.

На брифинге для СМИ представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Китай будет обсуждать запросы соответствующих стран в двустороннем порядке.