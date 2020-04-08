Милан, Италия, , 12:43 — REGNUM Миланские метростроители в среду, 8 апреля, возобновили работы на строящихся участках новой 4-й линии подземки.

Руководители проекта подчеркнули, что все нормы санитарной безопасности соблюдается. На объектах сейчас находятся около 200 рабочих.

Новая линия метро соединит центр Милана с пригородами и аэропортом Линате. Руководители проекта отметили, что считают необходимым возобновить важные для развития города работы.

Милан — один из наиболее пострадавших из-за эпидемии коронавируса городов Италии, распространение болезни по стране началось с его пригородов.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года, кроме того — обеспечить бизнес госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане могут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.

По данным на 7 апреля, в Италии умерли 17 127 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 604. Днем ранее число погибших увеличилось на 636. Выздоровели 24 392 человек, за день этот показатель увеличился на 1555 (днем ранее — на 1022). Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3039. В настоящее время больны 94 067 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 135 586.