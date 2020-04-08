Москва, , 12:30 — REGNUM Салоны красоты в Москве вправе работать в период самоизоляции, но только в том случае если оказывают медицинские услуги. Об этом сообщается на странице Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Госинспекция указывает, что все учреждения, которые имеют лицензию на оказание медицинских услуг, вправе работать, но только по выполнению медицинских процедур. Продолжить деятельность при условии соблюдения требований режима повышенной готовности смогут, в том числе массажные и стоматологические кабинеты, клиники аппаратной и инъекционной косметологии.

«Салон красоты может предоставлять только тот спектр услуг и медицинских процедур, который определен соответствующей медицинской лицензией. Оказывать, например, парикмахерские услуги в данный период салон не вправе», — заявил глава инспекции Владислав Овчинский.

В случае нарушения в первый раз организация получит предупреждение и обязано будет устранить нарушение в течении суток. При повторном нарушении все материалы направляются в суд, который назначает штраф — для юридических лиц он составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Деятельность предприятий индустрии красоты, СПА-салонов, соляриев, саун, которые не оказывают медицинских услуг, приостановлена до 30 апреля.

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