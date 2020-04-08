Москва, , 11:38 — REGNUM В настоящее время от распространения коронавируса страдают все сферы мировой экономики, и нет ни одной, которая бы оставалась в выигрыше, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Вопреки растиражированным в последнее время конспирологическим теориям, распространение коронавируса и вызванные этим карантинные меры экономически не выгодны абсолютно никому. Даже торговцы наркотиками страдают! Из-за карантинных мер у них нарушились цепочки поставок. То есть от коронавируса экономически страдают даже заведомые злоумышленники. Поэтому можно успокоиться на тему поиска злобных заговорщиков и просто понять, что перед нами стихийное бедствие, — сказал Хестанов. — В проигрыше даже фармацевтическая промышленность, так как специфической терапии против коронавируса пока нет. Сейчас всё встало, и даже обычную продукцию покупают меньше».

Кроме того, как подчеркнул эксперт, фармацевтическая промышленность испытывает проблемы с цепочками поставок.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM ранее, компании в Санкт-Петербурге испытывают нехватку расходных материалов из-за рубежа для производства дезинфицирующих средств.

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